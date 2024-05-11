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Адвокат Жорин о ситуации с Хабибом Нурмагомедовым: «Не каждая задолженность является преступлением»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 миллионов рублей.

Как утверждает Mash, ряд компаний, связанных с Нурмагомедовым, закрылись после проверок ФНС из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. Источник заявляет, что-то же самое грозит промоушену Eagle FC, который Хабиб основал в 2020 году.

Общая сумма задолженности Нурмагомедова составляет 306 688 389 рублей.

«Необходимо знать детали. Вариантов несколько. Первый: у него задолженность как у физического лица. Второй: задолженность у компаний, к которым он имеет отношение. Накопить задолженности в размере 300 миллионов как физическое лицо крайне сложно, нужно владеть имуществом на миллиарды. Плюс налоговые данные не всегда актуальны. Бывает задвоение, затроение счетов.
У меня был опыт, когда я менял место регистрации — каждое из них относится к своей налоговой инспекции. Получилось так, что за один автомобиль мне начисляли три налоговые инспекции одновременно. Нужно быть крайне аккуратным, необходимо запросить официальную информацию у ФНС. Если есть такая задолженность, то возникают вопросы. Но не каждая задолженность является преступлением. Если не было умысла, то необходимо будет оплатить налог плюс пенни. Если был умысел, то это уголовная ответственность», — сказал Жорин «СЭ».

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Спортсмен выиграл все 29 поединков в профессиональных ММА.

Хабиб Нурмагомедов
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Mash: Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 306 миллионов рублей

Адвокат: «Уклонение Хабиба Нурмагомедова от уплаты налогов — тяжкое преступление, которое подрывает экономику страны»

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