Сербских баскетболистов и французских биатлонистов травят за поддержку России. Что происходит?

Баскетболисты « Црвены Звезды» были освистаны в Каунасе за отказ от участия в политической акции.

Баскетболисты сербской команды «Црвена Звезда» были освистаны во время матча в литовском Каунасе и затем подверглись нападкам в соцсетях из-за отказа фотографироваться с украинским флагом перед матчем с «Жальгирисом» в Евролиге. Кроме того, стало известно, что французский биатлонист Симон Фуркад, а также его брат Мартен столкнулись с угрозами в связи с тем, что Симон выступил против отстранения российских и белорусских спортсменов от выступлений в международных стартах. В травле Фуркада-старшего принял участие его коллега украинец Дмитрий Пидручный.

Скандал в Каунасе

Политическая акция перед матчем Евролиги между «Жальгирисом» и «Црвеной Звездой» изначально была обречена на скандал. Выступления с украинскими флагами накануне некоторых соревнований сейчас порой проводятся в Западной Европе вместо коленопреклоненных акций в поддержку BLM. Однако в Каунасе все было направлено на то, чтобы вывести из состояния равновесия именно сербскую команду и ее болельщиков. В частности, на трибунах появились флаги НАТО, явно намекающие на бомбардировки Югославии в 1999 году. После этого во время исполнения гимна Евролиги литовские организаторы вынесли большой украинский флаг с политическим лозунгом и маленькие таблички с этим же изображением.

Таблички взяли в руки все игроки стартовой пятерки «Жальгириса» и трое судей, а вот пятеро игроков «Црвены Звезды» отказались участвовать в мероприятии, не предусмотренном регламентом соревнований. За это сербская команда была освистана публикой, с трибун также звучали многочисленные оскорбления. И этим скандал не закончился. Американский легионер «Црвены» Аарон Уайт (ранее выступал за «Жальгирис») после игры написал в соцсетях, что его заставили отказаться от политической таблички. К критике руководства белградцев, которое якобы настаивало на неучастии своих игроков в предматчевой акции, присоединилась и жена Уайта — Грейс, обвинившая спортивных функционеров из Сербии в наступлении на свободу слова.

Теперь в соцсетях наметились два разных потока хейта — с одной стороны, оскорблениям и угрозам подвергаются сербы, которые всегда поддерживают Россию и были против исключения наших клубов из Евролиги. С другой — болельщики «Црвены Звезды» атакуют Аарона Уайта и его жену и предлагают им «убираться за океан». При этом словенский тренер «Жальгириса» Юре Здовц после матча, в котором каунасцы вырвали победу в овертайме (103:98), также участвовал в травле сербов, заявив, что все игроки белградского клуба действовали из-под палки. «У каждого свое мнение. Хотя я верю, что это даже не их личное мнение. Им говорят сверху, что нужно делать», — сказал тренер литовцев. Кстати, баскетболисты «Жальгириса» провели этот матч в необычной форме — в цветах украинского флага.

Президент Евролиги Жорди Бертомеу не стал комментировать скандал в Каунасе, но скептически оценил возможность для российских команд вернуться в главный клубный турнир Старого Света, в том числе из-за вопросов с безопасностью. «Нужно посмотреть, как будут развиваться события, — считает Бертомеу. — Думаю, после «Финала четырех» станет более понятно. Если ситуация останется такой же, как сейчас, российским командам будет очень сложно вернуться».

Фуркад и его брат получил и сотни враждебных сообщений

Французский биатлонист Симон Фуркад также подвергся оскорблениями из-за своей позиции в поддержку России. Спортсмен, который сейчас тренирует молодежную сборную своей страны, высказался против лишения наших атлетов флага и запрета на их выступления на международной арене. Это очень не понравилось некоторым русофобам, из-за чего на Симона обрушились оскорбления в соцсетях. «Я получил сотни враждебных сообщений», — говорит Фуркад-старший, отметив, что досталось и его брату Мартену, который является членом комиссии спортсменов МОК и вообще не высказывался на острую тему. Наоборот, в прошлом Мартен многократно жестко критиковал нашу страну из-за допинговых скандалов.

«Я уже достаточно взрослый, чтобы иметь собственную позицию, поэтому нет необходимости втягивать в это обсуждение моего брата. Пусть он останется в стороне от всей этой истории», — отметил Симон. Этот комментарий адресован в том числе украинскому биатлонисту Пидручному, который накануне высказал в соцсетях сожаление по поводу того, что в феврале проголосовал за Мартена на выборах в МОК, поскольку «оба брата оказались гнилыми людьми». Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад в интервью NRK подтвердил, что получает в соцсетях многочисленные оскорбления только из-за того, что его старший брат «дал интервью, в котором изложил свои собственные взгляды».

«Симон уже взрослый, достаточно опытный человек, спортсмен. Он понимал, что последует, он осознавал это полностью, — отметила в интервью «СЭ» депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова. — В этом отношении Фуркад решил быть последовательным, он всегда оставался другом России и биатлона. Человек решил поддержать наших спортсменов. Фуркад же ничего не сказал про политику, он высказался только про российских спортсменов. Таким образом, хотел показать, что остальные напрасно смешали спорт и политику».