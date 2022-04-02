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Симон Фуркад сейчас главный защитник России в мировом спорте. А у его брата Мартена была репутация русофоба

Симон Фуркад разорвал французский флаг и сделал из него российский на ЮЧМ-2022 по биатлону
Рустам Имамов
Корреспондент
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Симон Фуркад.
Фото Global Look Press
Симон Фуркад.
Фото Global Look Press
Симон Фуркад сделал из французского флага российский.
Фото соцсети
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На самом деле оба Фуркада забыли старые обиды и теперь полюбили нашу страну.

Некоторые западные спортивные функционеры и звезды спорта сегодня словно соревнуются в негативных комментариях в адрес россиян, а наших спортсменов отстраняют от самых разнообразных турниров. К хейту после допинговых скандалов нам не привыкать, но сейчас русофобия доходит до своих пиковых значений. Поэтому видеть понимание и поддержку со стороны иностранца со звездным именем неожиданно и приятно. Особенно если ранее он сам, а в особенности его брат были убежденными критиками России. Что же изменилось во взглядах Симона Фуркада и его брата Мартена?

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Фуркад порезал флаг Франции и сделал из него российский

Биатлонный сезон завершен, причем уже не только для российских биатлонистов — вся мировая элита уходит в летнее межсезонье. Тем не менее жаркие споры в этом виде спорта не утихают. Так, на днях Анастасия Батманова рассказала об отношении к россиянам на юниорском чемпионате мира, который проходил в американском Солджер Холлоу. Это был один из последних на данный момент крупных турниров с участием нашей сборной. Россиян допустили до старта в США, но команда выступала в нейтральном статусе. По словам Батмановой, негатив она почувствовала только со стороны шведов и норвежцев. А вот другие спортсмены подходили со словами поддержки. И все же выступить до конца не удалось — перед заключительными эстафетами спортсменов из России все-таки отстранили.

Симон Фуркад сделал из французского флага российский. Фото соцсети
Симон Фуркад сделал из французского флага российский.
соцсети

После этого многие поддержали российских юниоров. «Видели, что нас же по большому счету выкинули оттуда, — вспоминает Батманова. — Финны подходили, американцы все прямо с искренним сожалением говорили. Нехорошо они поступили, мне кажется. Мы бы в эстафетах точно привезли медали». Но ярче всего проявил себя Симон Фуркад. Знаменитый французский биатлонист, а ныне тренер юниоров взял флаг своей родины и сделал из него российский триколор, прикрепив его к нашей вакс-кабине. «К нам подходили и спрашивали: «Что вы наклеили?» — мы отвечали, что это не мы. Даже Симон поддержал», — продолжает Батманова. После интервью Анастасии спрашивать о произошедшем стали уже самого Симона. «Цвета наших флагов похожие — красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь», — подтвердил рассказ Батмановой Фуркад в беседе с matchtv.ru.

Симон Фуркад. «Фуркад порвал свой французский флаг за Россию». Удивительный случай на чемпионате мира

Симон выступал против отстранения российской сборной

Симон приехал в США как член тренерского штаба французской команды, но последствий для всей сборной не боялся. «Если бы было наказание, то оно касалось бы только меня. Это мое собственное решение, — поясняет Фуркад-старший. — Я не боялся, что накажут команду. Возможно, ко мне могли бы применить санкции. Но это не было политическим актом. Это просто человеческий акт. Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, я видел слезы в глазах спортсменов. Такое не должно происходить». Кстати, первым поступок Симона заметила врач российской сборной Айшат Эркенова. В своих соцсетях она рассказала, как в ночь перед стартом табличку с названием нашей сборной поменяли на NAR — нейтральные атлеты из России. И уже в знак поддержки Симон Фуркад приклеил рядом с аббревиатурой NAR флаг России. «Уважение и любовь», — подписала фотографию Эркенова.

Симон Фуркад. Фото Global Look Press
Симон Фуркад.
Фото Global Look Press

Симон считает, что отстранение россиян — избыточная мера и большая ошибка. А Международный союз биатлонистов (IBU) не может вести самостоятельную политику и просто копирует решения политиков. «В международных спортивных федерациях думают, что таким образом оказывают давление на российское правительство, — говорит Фуркад. — Однако мне не кажется, что российскому правительству в данный момент это так важно». Он поясняет, что не поддерживает спецоперацию, но, когда с вакс-кабины российских юниоров снимали национальную символику, он воспринял действия IBU негативно. «Нас было двое на трассе с российским сервисменом, мы тестировали лыжи, — вспоминает Симон в интервью matchtv.ru. — Когда он увидел, что российский флаг на стадионе спущен, то в его глазах читалась огромная печаль».

Симон Фуркад. «Настоящий красавец!» Резцова — о решении Фуркада разорвать французский флаг, сделав российский триколор

Поменялась позиция даже у Мартена Фуркада

Поведение на юниорском ЧМ в США — не единственный шаг Фуркада-старшего в поддержку российского спорта, а выверенная позиция. «Я думаю, что мне понадобится много времени, чтобы объяснить, что вопрос идет не только о спорте, это уже вопрос политики», — сказал он сразу после того, как 17 марта IBU принял решение о полном отстранении российских спортсменов от всех международных соревнований. Ранее он поддержал на Олимпиаде в Пекине Эдуарда Латыпова после обидных промахов в мужской эстафете и порадовался за серебряный успех наших девушек. Защищал даже лыжника Александра Большунова от излишне самоуверенных норвежцев. «Они говорят, что всех вынесут на чемпионате мира и тому подобное. Поэтому я буду болеть на главном старте сезона за Александра», — говорил Фуркад перед стартом прошлогоднего ЧМ в Оберстдорфе.

При этом пару лет назад Симон в разгар допингового скандала вместе со своим младшим братом Мартеном выступали активными противниками России. «Спортсмены, которые принимают препараты для улучшения своих способностей, включенные в запрещенный список, должны быть отстранены от соревнований пожизненно. Они не должны иметь второго шанса. Хуже всего, что сейчас таким людям он дается», — говорил Симон о допуске Александра Логинова на ЧМ-2021. При этом тут же уточнил, что наказания не должны касаться невиновных, и не поддержал принцип коллективной ответственности. Позиция Мартена была еще жестче. Все помнят его конфликт с нашими биатлонистами, письмо в IBU, после которого началась процедура отстранения, и слова о позорном золоте Логинова. Но даже его взгляды поменялись. Сейчас Александр с Мартеном помирились, и в Пекине Фуркад нашу звезду поддержал. А после того как Мартена выбрали в комиссию спортсменов МОК, это может оказаться важным вдвойне.

Биатлон
Александр Логинов (биатлон)
Мартен Фуркад
Симон Фуркад

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