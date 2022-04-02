Симон Фуркад сейчас главный защитник России в мировом спорте. А у его брата Мартена была репутация русофоба

На самом деле оба Фуркада забыли старые обиды и теперь полюбили нашу страну.

Некоторые западные спортивные функционеры и звезды спорта сегодня словно соревнуются в негативных комментариях в адрес россиян, а наших спортсменов отстраняют от самых разнообразных турниров. К хейту после допинговых скандалов нам не привыкать, но сейчас русофобия доходит до своих пиковых значений. Поэтому видеть понимание и поддержку со стороны иностранца со звездным именем неожиданно и приятно. Особенно если ранее он сам, а в особенности его брат были убежденными критиками России. Что же изменилось во взглядах Симона Фуркада и его брата Мартена?

Фуркад порезал флаг Франции и сделал из него российский

Биатлонный сезон завершен, причем уже не только для российских биатлонистов — вся мировая элита уходит в летнее межсезонье. Тем не менее жаркие споры в этом виде спорта не утихают. Так, на днях Анастасия Батманова рассказала об отношении к россиянам на юниорском чемпионате мира, который проходил в американском Солджер Холлоу. Это был один из последних на данный момент крупных турниров с участием нашей сборной. Россиян допустили до старта в США, но команда выступала в нейтральном статусе. По словам Батмановой, негатив она почувствовала только со стороны шведов и норвежцев. А вот другие спортсмены подходили со словами поддержки. И все же выступить до конца не удалось — перед заключительными эстафетами спортсменов из России все-таки отстранили.

Симон Фуркад сделал из французского флага российский. соцсети

После этого многие поддержали российских юниоров. «Видели, что нас же по большому счету выкинули оттуда, — вспоминает Батманова. — Финны подходили, американцы все прямо с искренним сожалением говорили. Нехорошо они поступили, мне кажется. Мы бы в эстафетах точно привезли медали». Но ярче всего проявил себя Симон Фуркад. Знаменитый французский биатлонист, а ныне тренер юниоров взял флаг своей родины и сделал из него российский триколор, прикрепив его к нашей вакс-кабине. «К нам подходили и спрашивали: «Что вы наклеили?» — мы отвечали, что это не мы. Даже Симон поддержал», — продолжает Батманова. После интервью Анастасии спрашивать о произошедшем стали уже самого Симона. «Цвета наших флагов похожие — красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь», — подтвердил рассказ Батмановой Фуркад в беседе с matchtv.ru.

Симон выступал против отстранения российской сборной

Симон приехал в США как член тренерского штаба французской команды, но последствий для всей сборной не боялся. «Если бы было наказание, то оно касалось бы только меня. Это мое собственное решение, — поясняет Фуркад-старший. — Я не боялся, что накажут команду. Возможно, ко мне могли бы применить санкции. Но это не было политическим актом. Это просто человеческий акт. Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, я видел слезы в глазах спортсменов. Такое не должно происходить». Кстати, первым поступок Симона заметила врач российской сборной Айшат Эркенова. В своих соцсетях она рассказала, как в ночь перед стартом табличку с названием нашей сборной поменяли на NAR — нейтральные атлеты из России. И уже в знак поддержки Симон Фуркад приклеил рядом с аббревиатурой NAR флаг России. «Уважение и любовь», — подписала фотографию Эркенова.

Симон Фуркад. Фото Global Look Press

Симон считает, что отстранение россиян — избыточная мера и большая ошибка. А Международный союз биатлонистов (IBU) не может вести самостоятельную политику и просто копирует решения политиков. «В международных спортивных федерациях думают, что таким образом оказывают давление на российское правительство, — говорит Фуркад. — Однако мне не кажется, что российскому правительству в данный момент это так важно». Он поясняет, что не поддерживает спецоперацию, но, когда с вакс-кабины российских юниоров снимали национальную символику, он воспринял действия IBU негативно. «Нас было двое на трассе с российским сервисменом, мы тестировали лыжи, — вспоминает Симон в интервью matchtv.ru. — Когда он увидел, что российский флаг на стадионе спущен, то в его глазах читалась огромная печаль».

Поменялась позиция даже у Мартена Фуркада

Поведение на юниорском ЧМ в США — не единственный шаг Фуркада-старшего в поддержку российского спорта, а выверенная позиция. «Я думаю, что мне понадобится много времени, чтобы объяснить, что вопрос идет не только о спорте, это уже вопрос политики», — сказал он сразу после того, как 17 марта IBU принял решение о полном отстранении российских спортсменов от всех международных соревнований. Ранее он поддержал на Олимпиаде в Пекине Эдуарда Латыпова после обидных промахов в мужской эстафете и порадовался за серебряный успех наших девушек. Защищал даже лыжника Александра Большунова от излишне самоуверенных норвежцев. «Они говорят, что всех вынесут на чемпионате мира и тому подобное. Поэтому я буду болеть на главном старте сезона за Александра», — говорил Фуркад перед стартом прошлогоднего ЧМ в Оберстдорфе.

При этом пару лет назад Симон в разгар допингового скандала вместе со своим младшим братом Мартеном выступали активными противниками России. «Спортсмены, которые принимают препараты для улучшения своих способностей, включенные в запрещенный список, должны быть отстранены от соревнований пожизненно. Они не должны иметь второго шанса. Хуже всего, что сейчас таким людям он дается», — говорил Симон о допуске Александра Логинова на ЧМ-2021. При этом тут же уточнил, что наказания не должны касаться невиновных, и не поддержал принцип коллективной ответственности. Позиция Мартена была еще жестче. Все помнят его конфликт с нашими биатлонистами, письмо в IBU, после которого началась процедура отстранения, и слова о позорном золоте Логинова. Но даже его взгляды поменялись. Сейчас Александр с Мартеном помирились, и в Пекине Фуркад нашу звезду поддержал. А после того как Мартена выбрали в комиссию спортсменов МОК, это может оказаться важным вдвойне.