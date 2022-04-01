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«Фуркад порвал свой французский флаг за Россию». Удивительный случай на чемпионате мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Симон Фуркад.
Фото Twitter

Бронзовый призер чемпионата Европы-2000 Юрий Батманов рассказал, как бывший французский биатлонист Симон Фуркад поддержал российских биатлонистов. На чемпионате мира среди юниоров он порвал французский флаг, чтобы сделать российский триколор и разместить его на вакс-кабине.

«Все было хорошо. Нас выпнули оттуда, но при этом Симон Фуркад поддержал. Он разорвал французский флаг, поменял цвета местами, сделал из него российский — и приклеил на нашу вакс-кабину. Поступок! Подходили финны, американцы — с искренним сожалением. Обидно. В эстафете точно была бы медаль», — отметил Юрий Батманов.

Юрий и&nbsp;Анастасия Батмановы. «На юниорском ЧМ Фуркад разорвал свой флаг и склеил его в российских цветах». В сингл-миксте на ЧР вместе выступили отец и дочь

2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

Биатлон
Симон Фуркад
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