«Фуркад порвал свой французский флаг за Россию». Удивительный случай на чемпионате мира

Бронзовый призер чемпионата Европы-2000 Юрий Батманов рассказал, как бывший французский биатлонист Симон Фуркад поддержал российских биатлонистов. На чемпионате мира среди юниоров он порвал французский флаг, чтобы сделать российский триколор и разместить его на вакс-кабине.

«Все было хорошо. Нас выпнули оттуда, но при этом Симон Фуркад поддержал. Он разорвал французский флаг, поменял цвета местами, сделал из него российский — и приклеил на нашу вакс-кабину. Поступок! Подходили финны, американцы — с искренним сожалением. Обидно. В эстафете точно была бы медаль», — отметил Юрий Батманов.

2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.