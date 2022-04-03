Баскетболисты «Црвены Звезды» отказались держать флаг Украины перед матчем Евролиги

Баскетболисты «Црвены Звезды» перед матчем с «Жальгирисом» в Евролиге отказались держать украинский флаг.

Во время игры болельщики литовской команды стали размахивать флагом НАТО и флагом Украины, а также скандировать оскорбительные лозунги в адрес сербских игроков и фанатов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что его страна была готова принимать домашние матчи российских клубов.

«Жальгирис» победил в овертайме со счетом 103:98 и занимает 14-е место в турнирной таблице Евролиги. «Црвена Звезда» идет на 11-й строчке.