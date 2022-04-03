Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 22:29

Баскетболисты «Црвены Звезды» отказались держать флаг Украины перед матчем Евролиги

Читать «СЭ» в
«Жальгирис» победил «Црвену Звезду» в овертайме со счетом 103:98.
Фото euroleaguebasketball.net

Баскетболисты «Црвены Звезды» перед матчем с «Жальгирисом» в Евролиге отказались держать украинский флаг.

Во время игры болельщики литовской команды стали размахивать флагом НАТО и флагом Украины, а также скандировать оскорбительные лозунги в адрес сербских игроков и фанатов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что его страна была готова принимать домашние матчи российских клубов.

«Жальгирис» победил в овертайме со счетом 103:98 и занимает 14-е место в турнирной таблице Евролиги. «Црвена Звезда» идет на 11-й строчке.

Баскетболистов ЦСКА отстранили от&nbsp;Евролиги. Российские клубы отстранили от Евролиги. Что будет дальше?

Читайте также
Он был боссом мирового хоккея почти 30 лет. Теперь ему угрожают санкциями за связи с Россией
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Анадолу Эфес» Ларкин признан лучшим игроком 33-го тура Евролиги
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости