Журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы исследований вакцины «Спутник V»

Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», информирует пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Как отмечается, исследование подтвердило, что вакцина не только эффективна, но и безопасна.

«Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V», подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность», — говорится в сообщении фонда.

Напомним, что вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Это первая официально зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19.

По данным РФПИ, только четыре разработчика вакцин в мире опубликовали результаты третьей фазы исследований в ведущих медицинских журналах. Среди них и «Спутник V».

Добавим, что в скором времени появится вакцина от новосибирского центра «Вектор» под названием «ЭпиВакКорона». В начале апреля также ожидается «Ковивак» от Центра имени Чумакова.