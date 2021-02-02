Умер британский ветеран войны, собравший 39 миллионов фунтов для врачей
Скончался столетний ветеран Второй мировой войны капитан Том Мур, сообщает The Guardian. Весной 2020 года он помог собрать крупную сумму денег для Национальной службы здравоохранения на борьбу с коронавирусом.
В марье Мур прошел 100 25-метровых кругов возле дома и призвал жертвовать средства на благотворительность. Он ожидал собрать 1000 фунтов, но после того, как о нем написала пресса, общая сумма пожертвований составила порядка 39 миллионов фунтов.
20 апреля, за 10 дней до своего столетия, Мур вместе с певцом Майлом Боллом и сотрудниками Национальной службы здравоохранения перепели неофициальный гимн «Ливерпуля» «You'll never walk alone».
Кавер-версия хита Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна возглавила британский чарт, и Мур стал самым возрастным лидером хит-парада в истории, превысив предыдущий рекорд более чем на 30 лет.
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