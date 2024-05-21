Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона

Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен на должность министра спорта по физической культуре и спорту региона, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства региона.

Помимо этого, региональное министерство по делам молодежи возглавил Рамзан Висмурадов, а на пост министра промышленности и энергетики Чеченской республики назначен Темирлан Хучиев.