В Москве пройдет чемпионат по игре «Камень. Ножницы. Бумага»

Министр правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что ближайшим летом в столице России будет проведен чемпионат по игре «Камень. Ножницы. Бумага» среди взрослых и детей.

По его словам, победители предстоящих соревнований будут определены осенью 2024 года.

«Одна из самых любимых детьми игр, ну, иногда, может быть, и взрослые поиграют, — «Камень. Ножницы. Бумага». Такая она шутливая, но мы планируем в этом году провести, не побоюсь этого слова, целый чемпионат, и в конце, к осени, определить победителей и вручить им денежные призы», — цитирует Немерюка ТАСС.

С 1 июня в Москве будет запущен проект «Лето в Москве. Все на улицу!». Он объединит все все сезонные активности столицы до 8 сентября. В программу войдут более 45 тысяч мероприятий на более чем 600 различных площадках города.