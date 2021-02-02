Главное о коронавирусе в России и мире на 2 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». В последние раз менее 17 тысяч больных было 28 октября прошлого года.

Из них 9,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 539 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 22 372 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 701), Санкт-Петербурге (1 484), Московской области (1 053), Нижегородской области (459) и Воронежской области (371).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 884 730 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 74 158 летальных исходов, выздоровело 3 340 545 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 2 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 103 987 756.

Первое место по числу зараженных занимают США — 26 911 375 человек. Далее идут Индия (10 767 206) и Бразилия (9 230 016).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 454 213. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (225 143) и Индия (154 522).

Власти Германии ужесточили требования к маскам в аэропортах и самолетах. С 1 февраля разрешены только хирургические маски, маски FFP2 или респираторы KN95 / N95 без клапана. Тканевые маски считаются недостаточной мерой и запрещены.

— В Южной Корее до 14 февраля продлили жесткие карантинные меры. В столичном регионе сохраняется запрет на собрания более 4 человек. Кафе и рестораны после 21:00 могут работать только с доставкой или навынос. Запрещена работа баров и ночных клубов.

— Антирекорд по заболеваемости коронавирусом выявили на Кубе — 1 012 новых случаев за сутки.