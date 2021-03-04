Жена Мамаева заявила, что не очень хорошо себя чувствует

Алана Мамаева, жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева на своей странице в Instagram в истории рассказала о своем самочувствии.

«Прошу всех не слушать Дзуцеву Юлю. Она не является моей подругой и имеет проблемы с наркотическими веществами и психикой. А из-за моего нежелания со мной общаться она решила раздать «интервью». Я не очень хорошо себя чувствую, а поступающие новости приводят меня в шок», — написала Мамаева.

2 марта Мамаева заявила, что муж изменил ей на сборах «Ростова» в Испании. Она выложила в Instagram имя, паспорт и фото любовницы, а также переписку женщины с футболистом.