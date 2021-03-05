По состоянию на пятницу, 5 марта, за последние сутки в России выявлено 11 024 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 462 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 464 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 757), Санкт-Петербурге (983), Московской области (750), Нижегородской области (384) и Воронежской области (279).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 301 159 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 285 летальных исходов, выздоровел 3 885 321 человек.