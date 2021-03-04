Выживший в крушении самолета «Шапекоэнсе» мужчина снова попал в крупную аварию

Авиатехник Эрвин Тумири, переживший авиакатастрофу с командой «Шапекоэнсе» в 2016 году, попал в больницу после ДТП, сообщает The Sun.

По данным источника, 30-летний боливиец находился в автобусе, который 2 марта вылетел с автострады и скатился по 150-метровому склону. Внутри было 52 человека, 21 из которых скончались, остальные, включая Тумири, получили травмы.

Напомним, в ноябре 2016 года авиатехник был одним из членов экипажа борта LaMia Flight 2933, на котором летел бразильский клуб «Шапекоэнсе» на ответный финальный матч Южноамериканского кубка. Самолет потерпел крушение, в ходе которого погибли 71 человек, включая 19 футболистов.