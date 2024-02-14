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14 февраля, 18:23

Путин поручил избавить систему физкультуры и спорта в России от излишней коммерциализации

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что система физической культуры и спорта в России должна быть избавлена от чрезмерной коммерциализации.

«Обязательно нужно делать его (спорт. — Прим. «СЭ») доступным для граждан, [нужно] избавить нашу систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации», — приводит ТАСС слова Путина во время выступления на Форуме будущих технологий.

Президент РФ добавил, что заняться этим вплотную, а также навести порядок должно Министерство спорта страны.

25 декабря 2023 года стало известно, что Путин подписал закон о развитии любительского спорта в России.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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