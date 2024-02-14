Бывший футболист и блогер Евгений Савин объявлен в розыск

Бывший футболист и блогер Евгений Савин (КраСава) объявлен в розыск, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на базу розыска МВД России.

Отмечается, что Савина разыскивают по уголовной статье. При этом, ее название не уточняется.

В сентябре 2023 года источник сообщал, что экс-игрок был фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

В феврале Савина оштрафовали за фейки о российской армии.

Савин в 2021 году основал футбольную команду «Красава», которая в сезоне-2021/22 играла во второй лиге. После начала спецоперации он уехал из России и основал клуб с аналогичным названием на Кипре.