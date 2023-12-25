Владимир Путин подписал закон о развитии любительского спорта в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие «любительский спорт» и дающий возможность спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Согласно закону, любительский спорт является частью массового спорта, направленной на организацию и проведение турниров, которые не связаны с подготовкой спортивных сборных команд РФ и сборных субьектов РФ. Участие в подобных соревнованиях не предполагает систематического получения дохода и не является трудовой функцией спортсменов, отмечается в сопроводительных документах.

Данный закон позволяет общероссийским спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты. При этом любительские спортивные лиги смогут участвовать в формировании единого календаря межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, а также мероприятий в регионах и муниципалитетах.