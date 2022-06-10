Прогноз погоды в Москве на июньские праздники

Появился прогноз погоды в Москве на июньские праздники.

По данным Gismeteo, в пятницу, 10 июня ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха будет доходить до +27 градусов, ночью — до +17 градусов. Максимальная скорость ветра — 6 метров в секунду.

В субботу, 11 июня будет переменная облачность с небольшим дождем. Синоптики ожидают, что в этот день выпадет 0,6 миллиметра осадков. Максимальная температура днем — +22 градуса, ночью — +18 градусов. Максимальная скорость ветра — 4 метра в секунду.

В воскресенье, 12 июня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем будет доходить до +24 градусов, ночью она снизится до +14 градусов. Максимальная скорость ветра в День России составит 5 метров в секунду.