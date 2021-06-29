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В России зафиксирован случай заболевания штаммом коронавируса «дельта плюс»

16:52
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В России выявлен случай инфицирования штаммом коронавируса «дельта плюс», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По России хочу пояснить, что по тому штамму, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант «дельта плюс», — цитирует Попову RT.

Как отметила Попова, женщина перенесла заболевание в легкой форме.

Ранее о первом инфицированном в России этой разновидностью вируса сообщили в НИИ гриппа имени Смородинцева.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/russia/news/879601-rossiya-delta-plyus

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Иван Шитик все материалы автора

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