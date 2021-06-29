Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

В России за сутки выявлено 20 616 новых случаев коронавируса

11:25
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Теги:

За последние сутки в России выявлено 20 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 652 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 697 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 209), Московской области (2 453), Санкт-Петербурге (1 374), Нижегородской области (336) и Брянской области (315).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 134 545 летальных исходов, выздоровели 4 984 037 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3168

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

В России умерла 23-летняя футболистка. Что произошло
Врачи назвали симптомы лямбда-штамма коронавируса
Женщинами каких знаков зодиака мужчины не могут управлять
Британские солдаты высмеяли обеды в украинской столовой на учениях

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное