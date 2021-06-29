В России за сутки выявлено 20 616 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 652 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 697 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 209), Московской области (2 453), Санкт-Петербурге (1 374), Нижегородской области (336) и Брянской области (315).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 134 545 летальных исходов, выздоровели 4 984 037 человек.