Губерниев — об инаугурации Путина: «Мы будем продолжать развивать спорт в нашей большой стране!»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Церемония прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце.

«Я был рад увидеть своих добрых друзей, светящегося Большунова, поговорить с ним, он совсем не ворчун. Друзей губернаторов. Мы будем продолжать развивать спорт в нашей большой стране!» — сказал Губерниев «СЭ».

Путин принес присягу президента России и вступил в должность.

(Софья Грецкая)