Губерниев — об инаугурации Путина: «Мы будем продолжать развивать спорт в нашей большой стране!»
Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Церемония прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце.
«Я был рад увидеть своих добрых друзей, светящегося Большунова, поговорить с ним, он совсем не ворчун. Друзей губернаторов. Мы будем продолжать развивать спорт в нашей большой стране!» — сказал Губерниев «СЭ».
Путин принес присягу президента России и вступил в должность.
(Софья Грецкая)
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