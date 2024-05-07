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Губерниев — об инаугурации Путина: «Мы будем продолжать развивать спорт в нашей большой стране!»

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Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Церемония прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце.

«Я был рад увидеть своих добрых друзей, светящегося Большунова, поговорить с ним, он совсем не ворчун. Друзей губернаторов. Мы будем продолжать развивать спорт в нашей большой стране!» — сказал Губерниев «СЭ».

Путин принес присягу президента России и вступил в должность.

(Софья Грецкая)

Владимир Путин
Дмитрий Губерниев
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