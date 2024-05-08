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Парад Победы в Москве: где посмотреть технику 9 мая

Традиционный Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

В четверг, 9 мая, состоится традиционный парад Победы. В этом году отмечается 79-летие победы в Великой Отечественной войне. В шествии примут участие более 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Посмотреть Парад можно несколькими способами.

На Красной площади

На Красную площадь попасть 9 мая можно только по пригласительным. В продаже билетов нет. Они выдаются ветеранам, их родственникам, известным людям и почетным гостям.

По телевизору

Трансляцию Парада Победы в прямом эфире покажут на федеральных телеканалах: Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и др. Зрителям покажут кадры с квадрокоптеров и камер, установленных на танках и вертолетах.

Транслировать праздничное шествие на большом экране будут в парке Победы на Поклонной горе.

В городе по пути следования

Посмотреть технику можно по маршруту следования. Стартует движение с Нижних Мневников по Звенигородскому шоссе, к Баррикадной, по Триумфальной площади, по Тверской и к Красной площади. Обратите внимание, что улицы от Пушкинской до Манежной площади вместе c соседними переулками будут перекрыты. Обратный маршрут: через Васильевский спуск и Кремлевскую набережную, по Моховой на Новый Арбат, к Баррикадной.

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