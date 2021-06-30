Младший брат Кокорина задержан за пьяную драку с сотрудниками кафе

Кирилл Кокорин, младший брат форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, был задержан полицией за пьяную драку, сообщает Telegram-канал 112.

По сведениям источника, Кирилл Кокорин вместе со своим приятелем хотели пройти в один из московских ресторанов. Сотрудники заведения потребовали у них QR-код, которого не оказалось. После этого Кокорин и его друг устроили драку с сотрудниками кафе.

Обоих задержали и доставили в отдел полиции в состоянии сильного алкогольного опьянения.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Они отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре Москвы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября 2020 года Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных об условно-досрочном освобождении.