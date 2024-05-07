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Журова — об инаугурации Путина: «Россия в надежных руках!»

Зарина Халимхонова
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Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями от инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Церемония прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце.

«Несмотря на то, что не в первый раз участвую в церемонии, все равно волновалась. Уверена, что президент сделает, как надо. Это судьбоносный момент — президент дал клятву народу России. Честно говоря, наверное, уже всему миру. Потому что сегодня многие на него смотрят с надеждой. Поэтому многие страны к нам разворачиваются. Не только деньги и экономика — главные вещи в мире, но и человеческие ценности, что очень важно. Россия в надежных руках!» — сказала Журова «СЭ».

Путин принес присягу президента России и вступил в должность.

Владимир Путин
Светлана Журова
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Источник: Матыцин может покинуть пост министра спорта России

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