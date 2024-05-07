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Сегодня, 15:06

Хоркина поделилась впечатлениями от инаугурации президента РФ Путина

Зарина Халимхонова
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от инаугурации президента РФ Владимира Путина. Церемония прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце.

«Очень торжественная, волнующая и безумно красивая церемония. Все, что сказал президент РФ Владимир Путин, на сто процентов совпало с моими ожиданиями», — сказала Хоркина «СЭ».

Путин принес присягу президента России и вступил в должность.

Владимир Путин
Светлана Хоркина
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