Хоркина поделилась впечатлениями от инаугурации президента РФ Путина

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от инаугурации президента РФ Владимира Путина. Церемония прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце.

«Очень торжественная, волнующая и безумно красивая церемония. Все, что сказал президент РФ Владимир Путин, на сто процентов совпало с моими ожиданиями», — сказала Хоркина «СЭ».

Путин принес присягу президента России и вступил в должность.