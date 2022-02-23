В России за сутки выявлено 135 172 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 135 172 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Госпитализировано 17 294 человека — на 95,7 процента больше, чем 22 февраля. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 164 293 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (6575), Красноярском крае (5650), Новосибирской области (5128), Пермском крае (4599) и Республике Башкортостан (4302). В Москве за сутки выявлено 4250 случаев заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 657 928 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 347 031 летальный исход, выздоровели 12 657 025 человек.