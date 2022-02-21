В России выявлено 152 337 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 152 337 новых случаев заражения коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Госпитализировано 8835 человек — на 14,82 процента меньше, чем 20 февраля. Зафиксировано 735 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 127 494 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (9043), Красноярском крае (5297), Пермском крае (5093), Воронежской области (5082) и Новосибирской области (5001). В Москве за сутки выявлено 4997 случаев заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 522 756 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 346 235 летальных исходов, выздоровели 12 492 732 человека.