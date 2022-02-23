В Госдуме отреагировали на рекомендацию МИД Украины покинуть Россию своим гражданам

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала рекомендацию МИД Украины покинуть Россию своим гражданам.

«Пошло какое-то сумасшествие. А если взять врачей? Ко мне обратился медицинский центр, где лечат детей-инвалидов. Есть гениальный врач на Украине. Он помогает таким детям многие годы. Он как раз ждет сейчас разрешение на въезд. И что теперь делать с таким заявлением? Если Украина не разрешит ему выехать? Он же спасает детей. Очень сложная ситуация. За ними всеми следить будут? Может, не разрешат с родственниками общаться? Если украинские граждане, которые сейчас находятся в России захотят гражданство, то сделать это легко. Недавно наши девушки отказались ехать на соревнования на Украину. Я думаю, они побоялись, что могут быть какие-то провокации, а не из-за того, что мы бойкотируем соревнования», — сказала Журова «СЭ».

Ранее МИД Украины порекомендовало покинуть Россию своим гражданам.