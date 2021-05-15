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В России за сутки выявили 8 790 новых случаев коронавируса

11:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 8 790 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 17 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 866 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 073), Санкт-Петербурге (749), Московской области (671), Ростовской области (205) и Воронежской области (131).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 931 691 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 115 480 летальных исходов, выздоровели 4 547 500 человек.

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