В России за сутки выявили 8 790 новых случаев коронавируса
11:10
За последние сутки в России выявлено 8 790 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 17 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 866 человек.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 073), Санкт-Петербурге (749), Московской области (671), Ростовской области (205) и Воронежской области (131).
Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 931 691 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 115 480 летальных исходов, выздоровели 4 547 500 человек.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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