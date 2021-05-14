Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Доктор Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

18:55
Александр Мясников. Фото Instagram
Александр Мясников. Фото Instagram
Теги:

Главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России.

«Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам.

Было предсказуемо... что где-то в мае начнется новая волна. И вот она начинается. Потом можно сказать, что она продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять", — написал Мясников в своем Telegram-канале.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 4 922 901 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 115 116 летальных исходов, выздоровели 4 537 634 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/drmyasnikov/970

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Очередная трансферная бомба от «Трактора»: забрали ключевого игрока «Ак Барса»!
Чимаев ответил на выпад брата Хабиба Нурмагомедова
Брат Хабиба — Чимаеву: «Смотрю, ты быстро переобулся. Будь аккуратен с высказываниями»
Жена Федуна в совете директоров «Спартака» — отличное событие для клуба. Объясняем почему

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд