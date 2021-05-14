Доктор Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

Главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России.

«Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам.

Было предсказуемо... что где-то в мае начнется новая волна. И вот она начинается. Потом можно сказать, что она продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять", — написал Мясников в своем Telegram-канале.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 4 922 901 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 115 116 летальных исходов, выздоровели 4 537 634 человек.