Главное о коронавирусе в России и мире на 15 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 8 790 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 17 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 866 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 073), Санкт-Петербурге (749), Московской области (671), Ростовской области (205) и Воронежской области (131).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 931 691 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 115 480 летальных исходов, выздоровели 4 547 500 человек.

— С 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Будет увеличено количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 15 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 162 561 793.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 664 013 человек. Далее идут Индия (24 372 907) и Бразилия (15 521 313).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 599 314. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (432 785) и Индия (266 229).

— Руководство «Формулы-1» отменило «Гран-при Турции» из-за коронавирусных ограничений.