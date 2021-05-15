Главное о коронавирусе в России и мире на 15 мая: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 8 790 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 17 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 866 человек.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 073), Санкт-Петербурге (749), Московской области (671), Ростовской области (205) и Воронежской области (131).
Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 931 691 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 115 480 летальных исходов, выздоровели 4 547 500 человек.
— С 25 мая Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Будет увеличено количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 15 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 162 561 793.
Первое место по числу зараженных занимают США — 33 664 013 человек. Далее идут Индия (24 372 907) и Бразилия (15 521 313).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 599 314. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (432 785) и Индия (266 229).
— Руководство «Формулы-1» отменило «Гран-при Турции» из-за коронавирусных ограничений.
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