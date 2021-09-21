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В России за сутки выявили 19 179 случаев заражения коронавирусом

11:45
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За последние сутки в России выявлено 19 179 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.

Из них 7 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 812 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 437 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1926), Московской области (1101), Санкт-Петербурге (1060), Самарской области (524) и Свердловской области (511).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 7 313 851 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 199 808 летальных исходов, выздоровели 6 526 111 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3578

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Екатерина Савостина все материалы автора

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