В России за сутки выявили 19 179 случаев заражения коронавирусом
11:45
За последние сутки в России выявлено 19 179 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует оперштаб Москвы.
Из них 7 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 812 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 437 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1926), Московской области (1101), Санкт-Петербурге (1060), Самарской области (524) и Свердловской области (511).
Всего на сегодняшний день в России выявлен 7 313 851 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 199 808 летальных исходов, выздоровели 6 526 111 человек.
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