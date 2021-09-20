Роднина, Третьяк и Фетисов лидируют на выборах в Госдуму

Кандидат от партии «Единая Россия» Ирина Роднина лидирует на выборах в Госдуму по Дмитровскому одномандатному округу №118 в Подмосковье, сообщает «РИА Новости». По предварительным итогам голосования трехкратная олимпийская чемпионка набрала 40,90 процента голосов.

Кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов лидирует в голосовании по Подольскому округу (43,61 процента голосов). Президент ФХР Владислав Третьяк лидирует в голосовании по Радищевскому округу в Ульяновской области (47,84 процента).

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова («Единая Россия») лидирует с 41,95 процента голосов по Всеволожскому округу в Ленинградской области.

В Свердловских одномандатных округах лидируют выдвиженцы от «Единой России» Антон Шипулин (Серовский округ, 40,63 процента) и Сергей Чепиков (Березовский округ, 33,97 процента).

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев («Единая Россия») лидирует в голосовании по Брянскому округу в Брянской области (62,56 процента). Чемпион России по тайскому боксу Вячеслав Дамдинцурунов («Единая Россия») лидирует в голосовании по Бурятскому округу (37,41 процента).

Паралимпиец, рекордсмен России и мира Сергей Бурлаков («Единая Россия») лидирует в голосовании по Таганрогскому округу (40,72 процента). Олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов лидирует в голосовании по Северо-Осетинскому округу (76,01 процента).

Бывший хоккеист СКА, новокузнецкого «Металлурга» и «Амура» Александр Аксененко, выдвиженец от «Справедливой России», лидирует в Икситимском округе (29,57 процента).

По предварительным итогам выборов в Госдуму проходят пять партий. Первое место занимает партия «Единая Россия» (45,69 процента голосов), на втором месте — КПРФ (20,65 процента), на третьем — ЛДПР (7,48 процента). Четвертое место занимает «Справедливая Россия» (7,18 процента), пятое — партия «Новые люди» (5,16 процента).