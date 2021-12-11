В России за сутки обнаружили 30 288 новых случаев заражения коронавирусом
11:25
За последние сутки в России выявлено 30 288 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 8 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 446 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3 140), Санкт-Петербурге (2 045), Московской области (1 833), Самарской области (733) и Краснодарском крае (721).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 986 967 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 288 351 летальный исход, выздоровели 8 709 964 человека.
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