В России за сутки выявили 29 929 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 29 929 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1132 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 31 391 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2862), Московской области (2040), Санкт-Петербурге (2012), Краснодарском крае (736) и Самарской области (717).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 016 896 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 289 483 летальных исходов, выздоровели 8 741 355 человек.