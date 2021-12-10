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В России за сутки выявили 30 873 новых случаев заражения коронавирусом

12:10
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За последние сутки в России выявлено 30 873 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1176 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 657 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3477), Санкт-Петербурге (2267), Московской области (1712), Самарской области (746) и Краснодарском крае (733).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 956 679 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 287 180 летальных исходов, выздоровел 8 673 518 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/4000

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Карен Саркисян все материалы автора

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