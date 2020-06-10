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В России за сутки — 8 404 новых случая коронавируса

10:45
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10:45 по московскому времени 10 июня, за последние сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 34,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 10 386 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 195), Московской области (735), Санкт-Петербурге (313), Нижегородской области (304) и Свердловской области (284).

Всего на данный момент в России в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.

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