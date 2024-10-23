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Пятикратная олимпийская чемпионка Пехштайн намерена отсудить у ISU 8 миллионов евро

Владислав Маслов
Корреспондент
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Клаудия Пехштайн.
Фото Global Look Press

Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клаудиа Пехштайн намерена отсудить у ISU 8 миллионов евро в качестве компенсации за ошибочную дисквалификацию, сообщает издание Sportschau.

Судебное разбирательство по данному вопросу продолжается уже 15 лет. В 2009 году арбитражный суд ISU дисквалифицировал Пехштайн на два года вследствие косвенных показателей употрбления допинга (аномальные анализы крови). Немка подала апелляцию, но проиграл во всех инстанциях спортивного права, включая Международный спортивный арбитражный суд (CAS) и Федеральный суд Швейцарии. Впоследствии антидопинговые правила были изменены, и на сегодняшний день для дисквалификации спортсмена требуется не одна аномальная проба, а десять.

«Наш иск о возмещении ущерба составляет 8 миллионов евро. Мы ожидаем, что нам выплатят эту сумму. Возможно и безвозмездное урегулирование дела, но только если ISU принесет моей клиентке извинения за свою ошибку», — заявил адвокат спортсменки Томас Саммерер.

Помимо Высшего областного суда Мюнхена к делу были привлечены Мюнхенский областной суд и Европейский суд по правам человека.

52-летняя Пехштайн дважды устанавливала олимпийский рекорд в своем виде спорта на дистанции 5000 м и 1 раз — на дистанции 3000 м. Она является единственной женщиной, которая принимала участие в 8 зимних Олимпиадах.

Источник: Sportschau
Клаудиа Пехштайн
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