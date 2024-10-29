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Какие дни нерабочие и праздничные с 1 по 4 ноября 2024

День народного единства празднуется 4 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Традиционно в ноябре в России отмечается один государственный праздник, который предполагает дополнительный выходной день. День народного единства празднуется 4 ноября.

В 2024 году дата выпадает на понедельник. Отдыхать россияне в связи с Днем народного единства будут в воскресенье и понедельник — 3 и 4 ноября. Суббота, 2 ноября будет рабочей. Таким образом, по указу Минтруда будет шестидневная рабочая неделя — с понедельника, 28 октября по субботу, 2 ноября.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем.

Праздник приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов благодаря народному ополчению во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским — 4 ноября 1612 года (по старому стилю 22 октября).

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