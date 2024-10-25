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Сегодня, 14:14

Российский игрок в США: «Не нравится, что здесь оружие в открытом доступе»

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Воспитанник «Краснодара» и игрок команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин оценил степень безопасности проживания в США.

«Это как раз то, что касается минусов. В университете все безопасно и классно. Есть университетская полиция. Плюс мы живем в хорошем месте, где ничего не случается. Вообще, мне не нравится, что в США оружие в открытом доступе. Это большой минус», — приводит слова Дашина «Чемпионат».

Дашин начал свою футбольную карьеру в академии «Краснодаре», после чего перебрался в США.

В прошлом сезоне «быки» заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России, установив лучший результат в своей истории.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
ФК Краснодар
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