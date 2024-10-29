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Сколько выходных дней со 2 по 10 ноября 2024

День народного единства в России отмечают 4 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Производственный календарь на 2024 год.
Фото istockphoto.com/Tippapatt

В 2024 году День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает на понедельник. Официальными выходными в честь государственного праздника станут 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник). А суббота, 2 ноября будет рабочей. Таким образом, россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем. Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на 30 апреля 2025 года.

День народного единства отмечают с 2005 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Праздник приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов благодаря народному ополчению во главе Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского — 4 ноября 1612 года (по старому стилю 22 октября).

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