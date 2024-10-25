Осинькин считает, что Черенков заслужил называться «народным футболистом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о своих ожиданиях от премьеры фильма «Федя. Народный футболист», основанном на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.

— Что для вас значит Федор Черенков?

— В период моего становления как футболиста — когда я заканчивал школу, делал первые шаги в футболе — это был мой любимый футболист. На него тогда ходили все — такого красивого, искреннего и в то же время — земного... Это человек, который своим безупречным пониманием футбола смог влюбить в этот спорт и в себя огромное количество людей.

— Можно ли назвать Черенкова «народным футболистом»?

— Конечно. Бывали случаи, когда так называли и других игроков. Но именно Черенкова можно назвать эталоном этого определения.

— Чего ждете от фильма «Федя. Народный футболист»?

— Наверное, возвращения в атмосферу того футбола, который действительно был для зрителей. Где делали все для того, что доставить удовольствие болельщикам. И, конечно, чтобы Черенкова хотя бы немножечко раскрыли как человека. Потому что образ футболиста — это исключительно то, что мы видим в трансляции матча. А вот какой это был человек — мы все равно точно не знаем, немножечко себе додумываем. Но я не сомневаюсь, что Черенков в жизни был такой же, как и на поле.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 31 октября.

Черенков являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России. Также на его счету 34 матча и 12 мячей за сборную СССР.

Экс-футболист скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.