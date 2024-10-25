В Госдуме заявили, что готовы позвать на стажировку Мостового

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что в государственном органе готовы пригласить бывшего футболиста сборной России Александра Мостового на стажировку.

«Конечно, готовы позвать Мостового на стажировку в Госдуму. Чего не позвать талантливых людей? Всегда с радостью будем готовы его видеть, пообщаемся. Может, человек найдет себя в новой роли, новой должности. У нас много депутатов занимаются спортом, есть спорткомитет. Думаю, он найдет себе применение в рамках стажировки», — цитирует Милонова «РБ Спорт».

Мостовой должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.