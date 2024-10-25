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В Госдуме заявили, что готовы позвать на стажировку Мостового

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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что в государственном органе готовы пригласить бывшего футболиста сборной России Александра Мостового на стажировку.

«Конечно, готовы позвать Мостового на стажировку в Госдуму. Чего не позвать талантливых людей? Всегда с радостью будем готовы его видеть, пообщаемся. Может, человек найдет себя в новой роли, новой должности. У нас много депутатов занимаются спортом, есть спорткомитет. Думаю, он найдет себе применение в рамках стажировки», — цитирует Милонова «РБ Спорт».

Мостовой должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
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3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
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5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
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 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
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11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
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 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
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 Химки 12 2 5 5 11-20 11
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