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Сегодня, 14:15

Франция привлечет к работе на матче сборной Израиля в Париже рекордное количество силовиков

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Французские правоохранительные органы намерены задействовать большое количество сотрудников для обеспечения безопасности на матче Лиги наций УЕФА между сборными Франции и Израиля.

Игра состоится в Париже 14 ноября. По предварительной информации, в операции будут задействованы тысячи сотрудников силовых структур. Любая зона пребывания израильской делегации должна будет оставаться «стерильной» для посторонних. Для обеспечения охраны гостей будут также задействованы дроны и привлечены снайперы.

На сегодняшний день Израиль находится в состоянии вооруженного конфликта с Палестиной, Ираном и Ливаном.

Эли Швидлер

Источник: Sport5
Лига наций УЕФА
Сборная Израиля по футболу
Сборная Франции по футболу
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