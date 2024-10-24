В Госдуме поблагодарили Пьянича за слова в поддержку российского футбола

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова футболиста ЦСКА Миралема Пьянича о необходимости снять санкции с российского футбола.

Ранее в интервью «СЭ» 34-летний босниец сказал: «Я надеюсь, что завтра же ФИФА вернет Россию к участию в международных соревнованиях. Потому что вижу, что происходит во всем мире. Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним совершенно другое. Так не должно быть».

«Человек разобрался. Каждому свойственно ошибаться. Ну, вы же знаете, какая пропаганда там, что у него было убеждение, что у нас небезопасно. По сути он просто признался в том, что на самом деле тоже поверил западным СМИ. А приехав сюда, увидел, что это совершенно не соответствует действительности.

Пьянич молодец, что призвал ФИФА вернуть Россию на турниры. И можно поблагодарить Миралема за то, что все-таки, когда спортсмены мирового уровня говорят о возвращении нашей страны, потихонечку, капелька к капельке, чаша наполнится и все увидят, что объективно спортсменов нельзя отделять от страны, от флага, от гимна. Но в первую очередь пусть он радует болельщиков ЦСКА своей игрой», — заявила Журова.

Российские команды отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.