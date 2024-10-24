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В Госдуме поблагодарили Пьянича за слова в поддержку российского футбола

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова футболиста ЦСКА Миралема Пьянича о необходимости снять санкции с российского футбола.

Ранее в интервью «СЭ» 34-летний босниец сказал: «Я надеюсь, что завтра же ФИФА вернет Россию к участию в международных соревнованиях. Потому что вижу, что происходит во всем мире. Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним совершенно другое. Так не должно быть».

«Человек разобрался. Каждому свойственно ошибаться. Ну, вы же знаете, какая пропаганда там, что у него было убеждение, что у нас небезопасно. По сути он просто признался в том, что на самом деле тоже поверил западным СМИ. А приехав сюда, увидел, что это совершенно не соответствует действительности.

Пьянич молодец, что призвал ФИФА вернуть Россию на турниры. И можно поблагодарить Миралема за то, что все-таки, когда спортсмены мирового уровня говорят о возвращении нашей страны, потихонечку, капелька к капельке, чаша наполнится и все увидят, что объективно спортсменов нельзя отделять от страны, от флага, от гимна. Но в первую очередь пусть он радует болельщиков ЦСКА своей игрой», — заявила Журова.

Российские команды отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Миралем Пьянич
Футбол
Светлана Журова
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«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
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«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Газзаев назвал причины хорошей игры «Локомотива» в этом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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