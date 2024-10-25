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Экс-гендиректора ФК «Тамбов» признали виновной в еще одном эпизоде хищения средств

Владислав Маслов
Корреспондент
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Советский районный суд Тамбова признал бывшего генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову виновной в хищении имущества с использованием служебного положения. Об этом сообщает прокуратура Тамбовской области.

Бывший функционер осуждена по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере). Судом виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора, с осужденной в пользу бюджета Тамбовской области в лице Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области взыскана сумма причиненного ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Следствием было установлено, что Коновалова присвоила 708 тысяч и 155 рублей, перечисленных «Тамбову» в 2019-2020 годах областным управлением по физической культуре и спорту в качестве субсидий на финансовое обеспечение затрат на участие в спортивных соревнованиях. Суд подтвердил, что экс-сотрудница клуба перевела эти средства на расчетный счет подконтрольной ей организации и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению.

В мае Коновалова и бывший спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков были приговорены к 4 годам лишения свободы условно за мошенничество в крупном и особо крупном размерах, а также растрату.

«Тамбов» был основан в 2013 году и выступал в РПЛ в сезонах-2019/20 (14-е место) и 2020/21 (16-е место).

В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в Арбитражный суд о признании организации банкротом. В октябре Арбитражный суд региона признал клуб банкротом. В том же году клуб прекратил свое существование.

Источник: Прокуратура Тамбовской области
РПЛ
ФК Тамбов
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3
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7
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8
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