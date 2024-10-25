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Сегодня, 14:24

Василий Титов: «Нам нужно возвращаться на международную арену полноценно. Для этого нужны свои люди в федерациях»

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Бывший президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о значимости своего переизбрания в исполком Международной федерации гимнастики (FIG).

«Мы сейчас находимся в жесткой изоляции. Сохранение позиций на фоне сложной политической ситуации — это очень важно. Это свидетельствует о том, что мы продолжали работать в течении всего этого времени, не прерывали контактов с федерацией и ее членами, отстаивали интересы российских спортсменов.

Нам нужно возвращаться на международную арену полноценно. Безусловно, позиции России будут укрепляться в этом вопросе, но сейчас более важно эти позиции не терять — потому что если ты не в исполкоме, то у тебя нет возможности отстаивать свои интересы», — сказал Титов «СЭ»

Выборы состоялись на конгрессе федерации в Дохе, проходящем с 24 по 26 октября. 63-летний функционер получил 59 голосов.

В начале октября Титов занял пост вице-президента Федерации гимнастики России после объединения всех гимнастических федераций. Он руководил ФСГР с 2014 года.

Дарик Агаларов

Василий Титов
Спортивная гимнастика
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