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Сколько рабочих дней на неделе 28 октября — 3 ноября 2024

Как отдыхаем в ноябре 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Ежегодно 4 ноября в России отмечается День народного единства в честь освобождения Москвы от польских интервентов народным ополчением во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Государственный праздник является официальным выходным днем.

В 2024 году День народного единства выпадает на понедельник. В связи с этим, россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября. Затем последуют два выходных дня — 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник). 2 ноября (суббота) будет сокращенным рабочим днем в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Выходной день с субботы, 2 ноября, перенесли на 30 апреля 2025-го.

В ноябре 2024 года 30 дней, из них 21 рабочий и девять выходных.

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