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WDR признал недостоверными сведения о создании Усмановым системы коррупции в международном фехтовании

Владислав Маслов
Корреспондент
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Представитель бизнесмена Алишера Усманова сообщил, что немецкий вещатель Westdeutscher Rundfunk (WDR), опубликовавший в эфире телеканала ARD и на своем сайте репортаж о якобы создании Усмановым системы коррупции в международном фехтовании, признал эти сведения недостоверными.

«Временным запретом от 25 сентября 2024 года Земельный суд Гамбурга запретил заявления [журналиста Хайо] Зеппельта как недопустимые утверждения, основанные на подозрениях и нарушающие личные права. Немецкий вещатель Westdeutscher Rundfunk, который опубликовал в эфире телеканала ARD и на своем сайте репортаж, содержащий не соответствующие действительности высказывания о якобы создании Алишером Усмановым системы коррупции в международном фехтовании, впоследствии запрещенные Земельным судом Гамбурга, признал этот запрет, отказавшись от права на апелляцию», — цитирует представителя Усманова ТАСС.

Источник: ТАСС
Фехтование
Алишер Усманов
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