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Сегодня, 12:00

Группа «Дюна» и Сергей Минаев выступят на фестивале болельщиков перед матчем «Локомотива» с «Рубином»

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Фанаты «Локомотива» поддерживают команду на «РЖД Арене».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

2 ноября на «РЖД Арене» перед матчем между «Локомотивом» и «Рубином» состоится фестиваль болельщиков — праздник для любителей футбола всех возрастов. Главным событием станет концерт, хедлайнерами которого выступят группа «Дюна» и диск-жокей Сергей Минаев. Также гостей будет ждать зона с фудтраками и угощениями, площадки с играми и развлечениями для детей.

Выступление Сергея Минаева начнется в 16.13 на площади перед «РЖД Ареной». Группа «Дюна» выйдет на сцену в 16.50. Также перед зрителями выступят чемпион мира по битбоксу Вахтанг и скрипач Эдгар Акопян в 16.02 и 16.40 соответственно.

«Традиционно перед концертами публику разогревают, чтобы она могла проникнуться атмосферой и была готова выплеснуть все свои эмоции. Я считаю, что аналогичный подход крайне важен и перед футбольным матчем! Поэтому с радостью заряжу болельщиков на активную поддержку своей команды, ведь для этого надо всего лишь 22 раза хлопнуть и 22 раза топнуть», — поделился известный диск-жокей Сергей Минаев.

Также в рамках фестиваля болельщиков состоится автограф-сессия с популярным телеведущим и комментатором Дмитрием Губерниевым, которая начнется в 16.38.

На протяжении всего мероприятия — с 16.00 до 18.00 — на территории «РЖД Арены» будет работать площадка с развлекательными активностями, среди которых аэрофутбол, дуйбол, настольный футбол, сабсоккер, флэтбол, VR-футбол и многие другие игры. Также участники смогут проверить навыки владения мячом благодаря футбольному силомеру, специальному лабиринту и прочим интерактивным тренажерам. Для любителей киберспортивных развлечений будет подготовлен шатер для игры в FIFA. Кроме того, посетителей будет ждать гастрофестиваль с лаундж-зоной.

Генеральный спонсор фестиваля — открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Реклама. Рекламодатель АНО «Спортивные События» (ИНН: 9717086174) 
ERID: 2Vfnxw9yiuv

ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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