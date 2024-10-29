В зоне СВО ликвидировали члена сборной Украины по гребле

Боевик «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) Даниил Егоров, который являлся членом сборной Украины по академической гребле, ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции 28 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства молодежи и спорта Украины.

Егоров был в составе национальной сборной с 2016 года. В его активе бронза чемпионата Европы среди юниоров 2017 года и серебро молодежного первенства Европы-2019.